Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.68
П2
4.14
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.30
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.35
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.90
П2
7.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Немировски о «Шанхае»: «Был большой потенциал и хороший бюджет, но генменеджер плохо справился с отбором игроков. Он не учел мнение Галлана»

Бывший тренер «Шанхая» Дэвид Немировски обвинил генерального менеджера клуба Игоря Варицкого в ошибках при комплектовании клуба.

Специалист заявил, что к мнению бывшего тренера «Дрэгонс» Жерара Галлана в части селекции не прислушивались.

"У команды был большой потенциал и очень хороший бюджет на игроков, но генеральный менеджер плохо справился с отбором хоккеистов.

Он сам выбрал состав команды и не учел просьбу главного тренера или его мнение об игроках, которых нужно было подписать.

Команда была сформирована и подписана двумя людьми: генеральным менеджером и тренером защиты [Виктором Игнатьевым]", — сказал Немировски, покинувший китайский клуб в декабре.

Галлан ушел в отставку в январе из-за проблем со здоровьем, новым тренером «Шанхая» стал Митч Лав. Команда набрала 51 очко в 59 играх и идет на 9-м месте в Западной конференции.