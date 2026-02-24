Немировски о «Шанхае»: «Был большой потенциал и хороший бюджет, но генменеджер плохо справился с отбором игроков. Он не учел мнение Галлана»

Специалист заявил, что к мнению бывшего тренера «Дрэгонс» Жерара Галлана в части селекции не прислушивались.
"У команды был большой потенциал и очень хороший бюджет на игроков, но генеральный менеджер плохо справился с отбором хоккеистов.
Он сам выбрал состав команды и не учел просьбу главного тренера или его мнение об игроках, которых нужно было подписать.
Команда была сформирована и подписана двумя людьми: генеральным менеджером и тренером защиты [Виктором Игнатьевым]", — сказал Немировски, покинувший китайский клуб в декабре.
Галлан ушел в отставку в январе из-за проблем со здоровьем, новым тренером «Шанхая» стал Митч Лав. Команда набрала 51 очко в 59 играх и идет на 9-м месте в Западной конференции.