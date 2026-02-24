Депутат Журова об ОИ: «Финал Россия — США или Россия — Канада — самое популярное событие. Саша Овечкин был бы в составе нашей сборной, он мечтает выиграть золото»

Сборная США выиграла золотые медали, победив Канаду в финале (2:1 ОТ). Сборная России не была допущена к участию в турнире, ее заменила Франция.
— США впервые за 46 лет выиграли золото Олимпиады. Как считаете, сборная России смогла бы противостоять командам из Северной Америки?
— Конечно, я в этом не сомневаюсь. Плюс Саша Овечкин был бы в составе сборной. Я уверена, что он мечтает выиграть золотую медаль.
В любом случае финал Россия — США или Россия — Канада — это то соревнование, которое смотрят с большим удовольствием, это самое популярное событие на Олимпиаде, которое по просмотрам занимает первое место.
Конечно, нужно отдать должное и американцам с канадцами, — сказала Журова.