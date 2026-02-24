Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.52
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.20
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.90
П2
7.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Депутат Журова об ОИ: «Финал Россия — США или Россия — Канада — самое популярное событие. Саша Овечкин был бы в составе нашей сборной, он мечтает выиграть золото»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о хоккейном турнире Олимпиады-2026 в Италии.

Источник: Спортс"

Сборная США выиграла золотые медали, победив Канаду в финале (2:1 ОТ). Сборная России не была допущена к участию в турнире, ее заменила Франция.

— США впервые за 46 лет выиграли золото Олимпиады. Как считаете, сборная России смогла бы противостоять командам из Северной Америки?

— Конечно, я в этом не сомневаюсь. Плюс Саша Овечкин был бы в составе сборной. Я уверена, что он мечтает выиграть золотую медаль.

В любом случае финал Россия — США или Россия — Канада — это то соревнование, которое смотрят с большим удовольствием, это самое популярное событие на Олимпиаде, которое по просмотрам занимает первое место.

Конечно, нужно отдать должное и американцам с канадцами, — сказала Журова.