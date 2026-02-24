Ричмонд
«Локомотив» выиграл 11 из 12 последних матчей, сегодня — 3:1 с «Динамо» Москва. Команда Хартли идет 1-й на Западе

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

Эта победа стала для ярославцев 4-й подряд и 11-й в 12 последних матчах.

На данный момент команда тренера Боб Хартли занимает 1-е место в таблице Запада с 85 очками в 60 матчах.

«Динамо» идет 7-м на Западе с 68 баллами в 58 играх.