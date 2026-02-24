Разин об ОИ: «Макар, Макдэвид, Маккиннон лучшие в своих амплуа, и что? Коннор теряет шайбу на ровном месте, Кэйл не бежит назад… Я бы за это клюшкой по хребту дал. Болел за Америку»

Сборная США в воскресенье обыграла Канаду со счетом 2:1 в овертайме. Американцы выиграли золото на Олимпиаде впервые за 46 лет.
Сегодня «Металлург» в овертайме проиграл «Северстали» со счетом 3:4.
— Как вам хоккей на Олимпиаде с участием игроков из НХЛ?
— Шикарный хоккей. Лучший хоккей, который я видел в последнее время. В хоккей играют не фамилии, а люди. Решающий момент Олимпиады — Макар, Макдэвид, Маккиннон лучшие в своих амплуа, и что? Макдэвид теряет шайбу на ровном месте, Макар ныряет и не бежит назад… Я бы после игры за это клюшкой по хребту дал.
— Канадцы героически отыгрались с чехами, финнами. Маккиннон промахивается с метра. Когда такие звезды совершают ошибки в такой день, у вас не было мыслей, как настроить своих ребят, чтобы они по воротам попадали?
— Я как раз им ситуацию с Макаром и привел. Пресс два раза сыграл, как Макар, и мы начали проигрывать 0:2.
Сейчас длинную речь скажу, но кому неинтересно, можете звук выключить. У людей есть несколько этапов в жизни. В семейной жизни помимо конфетно-букетного периода наступает кризис трех, семи, пятнадцати лет. У хоккеистов практически эти события отсутствуют. У них своя жизнь.
Когда они вступают во взрослый хоккей, у них есть три этапа: попасть в команду, стать лидером, удержаться на вершине. Стимулировать себя, когда ты на вершине, все тяжелее и тяжелее. Если взять ситуацию с Макаром, он просто плюнул на команду.
Скажу честно, болел за Америку, потому что они долго к этому шли. Тренер выбрал правильную тактику, команда ее выполнила. Им все воздалось, и они нашли свой моментик, — сказал Разин.