Разин об ОИ: «Макар, Макдэвид, Маккиннон лучшие в своих амплуа, и что? Коннор теряет шайбу на ровном месте, Кэйл не бежит назад… Я бы за это клюшкой по хребту дал. Болел за Америку»

— Шикарный хоккей. Лучший хоккей, который я видел в последнее время. В хоккей играют не фамилии, а люди. Решающий момент Олимпиады — Макар, Макдэвид, Маккиннон лучшие в своих амплуа, и что? Макдэвид теряет шайбу на ровном месте, Макар ныряет и не бежит назад… Я бы после игры за это клюшкой по хребту дал.