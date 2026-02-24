«Колорадо» выменял Кулака у «Питтсбурга» на Жирара и драфт-пик

Кулак перешел в «Питтсбург» в результате обмена из «Эдмонтона» в декабре 2025 года. Он провел 25 игр за «Пингвинс», набрав 7 (1+6) очков. Всего в сезоне-2025/26 защитник набрал 9 (1+8) баллов в 56 играх показателе полезности «минус 5».