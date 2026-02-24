Ричмонд
«Колорадо» выменял Кулака у «Питтсбурга» на Жирара и драфт-пик

«Колорадо» выменял защитника Бретта Кулака у «Питтсбурга».

Источник: Спортс"

Взамен «Пинвинс» получили защитника Самуэля Жирара и выбор во втором раунде драфта НХЛ-2028.

Кулак перешел в «Питтсбург» в результате обмена из «Эдмонтона» в декабре 2025 года. Он провел 25 игр за «Пингвинс», набрав 7 (1+6) очков. Всего в сезоне-2025/26 защитник набрал 9 (1+8) баллов в 56 играх показателе полезности «минус 5».

Срок соглашения игрока с кэпхитом 2,75 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Жирар провел 40 матчей в нынешнем сезоне и набрал 12 (3+9) очков при полезности «плюс 12». Срок контракта игрока с кэпхитом 5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.