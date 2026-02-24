Игроки сборной США прибыли в Белый дом. Они прилетели в Вашингтон на самолете ВВС, отправленном по поручению Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп пригласил сборную, выигравшую золото на Олимпиаде-2026, на свое выступление в Конгрессе.
Мужская сборная США по хоккею завоевала золото на Олимпиаде впервые за 46 лет. Напомним, в 1980-м американцы выиграли после «Чуда на льду» — неожиданной победы над СССР.
Джек Хьюз, Коннор Хеллибак и другие игроки вылетели во вторник утром из Южной Флориды на борту самолета Boeing 757 ВВС США, который был отправлен по поручению Трампа.
Отметим, что, но не все игроки сборной США присутствуют в Вашингтоне. Нападающий «Лайтнинг» Джейк Генцел вернулся в Тампу. Форвард «Джетс» Кайл Коннор также не полетел в Белый дом и вернулся в Виннипег.
Фото: x.com/MargoMartin47.