Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
25.02
Ак Барс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
3
:
Сибирь
2
П1
X
П2

Игроки сборной США прибыли в Белый дом. Они прилетели в Вашингтон на самолете ВВС, отправленном по поручению Трампа

Хоккеисты сборной США прибыли в Белый дом.

Источник: Спортс"

Ранее президент США Дональд Трамп пригласил сборную, выигравшую золото на Олимпиаде-2026, на свое выступление в Конгрессе.

Мужская сборная США по хоккею завоевала золото на Олимпиаде впервые за 46 лет. Напомним, в 1980-м американцы выиграли после «Чуда на льду» — неожиданной победы над СССР.

Джек Хьюз, Коннор Хеллибак и другие игроки вылетели во вторник утром из Южной Флориды на борту самолета Boeing 757 ВВС США, который был отправлен по поручению Трампа.

Отметим, что, но не все игроки сборной США присутствуют в Вашингтоне. Нападающий «Лайтнинг» Джейк Генцел вернулся в Тампу. Форвард «Джетс» Кайл Коннор также не полетел в Белый дом и вернулся в Виннипег.

Фото: x.com/MargoMartin47.