Трамп принял сборную США в Белом доме. Генцел, Коннор, Нелсон, Эттинджер и Лакомб не пришли — четверо из них связаны с Миннесотой, где администрация ужесточила иммиграционную политику

Президент США Дональд Трамп принял хоккейную сборную США, выигравшую золотые медали Олимпиады-2026, в Белом доме.

«Я всех узнал. Я знаю каждого из вас. Крупные парни», — сказал Трамп. Затем он обменялся с хоккеистами рукопожатиями.

На встрече присутствовали 20 из 25 хоккеистов, входивших в заявку сборной.

Отсутствовали вратарь Джейк Эттинджер («Даллас»), защитник Джексон Лакомб («Анахайм»), форварды Джейк Генцел («Тампа»), Кайл Коннор («Виннипег») и Брок Нелсон («Колорадо»).

Отмечается, что четверо из них — Нелсон, Лакомб, Генцел и Эттинджер — родились в Миннесоте или провели там значительную часть своего детства.

В этом штате администрация Трампа ранее ужесточила иммиграционную политику, что привело к ряду трагических инцидентов.

При этом их команды проведут первые матчи в чемпионате НХЛ после паузы уже в среду.

Ранее от встречи с Трампом отказалась женская сборная США, также выигравшая золотые медали Олимпиады.