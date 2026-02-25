Ричмонд
Трамп объявил, что Хеллибак будет награжден Президентской медалью Свободы. Вратарь сборной США отразил 41 бросок в финале ОИ-2026 с Канадой

Вратарь сборной США и «Виннипега» Коннор Хеллибак будет награжден Президентской медалью Свободы.

Президент страны Дональд Трамп заявил об этом во время своего ежегодного обращения с посланием к Конгрессу.

Сборная США выиграла золотые медали хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Италии, победив Канаду в финале (2:1 ОТ). Хеллибак отразил 41 из 42 бросков в этом матче.

Президентская медаль Свободы — одна из двух высших наград США для гражданских лиц, вручаемая по решению президента.

Хеллибак присутствовал на церемонии, во время которой Трамп сделал это заявление, вместе со своими партнерами по олимпийской команде.