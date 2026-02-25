Ричмонд
Хедман и Пойнт готовы сыграть за «Тампу» в первом матче после паузы — с «Торонто». Защитник получил травму на ОИ, форвард пропустил турнир по этой причине

Защитник Виктор Хедман и форвард Брэйден Пойнт, как ожидается, вернутся в состав «Тампы» в первом матче регулярного чемпионата НХЛ после олимпийской паузы — против «Торонто» в среду.

Хедман, выступавший на Олимпиаде-2026 за сборную Швеции, получил травму нижней части тела на разминке перед матчем ¼ финала против США (1:2 ОТ). Из-за этого он был вынужден пропустить игру.

«Очень жаль. Я до сих пор не могу поверить, что это случилось перед одной из самых важных игр в карьере. Но я чувствовал, что не смог бы сыграть на своем уровне. Поэтому не выходить на лед было лучшим решением для команды», — сказал Хедман.

Пойнт должен был сыграть на Олимпиаде за сборную Канады, но пропустил турнир из-за нераскрытой травмы.