Рантанен пропустит как минимум 2 недели из-за травмы, полученной на ОИ. В «Далласе» надеются, что лучший бомбардир команды в сезоне вернется до конца регулярки

29-летний нападающий получил травму нижней части тела по ходу олимпийского турнира и пропустил матч за бронзовые медали против Словакии (6:1).
В итоге он набрал 6 (2+4) очков в 5 играх за сборную Финляндии.
"Судя по всему, он вернется до конца регулярки, но речь идет не о пропуске нескольких дней или пары игр. Вчера он встречался с нашими врачами.
Пока речь идет о двух неделях, а там посмотрим. Так что он пропустит некоторое время«, — сказал главный тренер “Старс” Глен Галуцен.
В 54 матчах за техасцев в регулярном чемпионате НХЛ Рантанен набрал 69 (20+49) очков. Он лучший бомбардир «Далласа» в этом сезоне.