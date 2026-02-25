Ричмонд
Юрзинов об ОИ-2026: «Турнир без России был неполноценным и ущербным. С другой стороны, по уровню и напряжению — выдающимся. Все игры от ножа и сердца»

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов высказался о хоккейном турнире Олимпиады-2026 в Италии.

Источник: Спортс"

Сборная США выиграла золотые медали, победив Канаду в финале (2:1 ОТ). Сборная России не была допущена к участию в турнире, ее заменила Франция.

— Владимир Владимирович, вы принимали полноценное участие в восьми Олимпийских играх и завоевали весь комплект медалей — от золотых до деревянных, за четвертое место. Пока последние — девятые — Игры для вас состоялись в Пхенчхане-2018, в роли консультанта тренерского штаба нашей сборной — и это было ваше четвертое золото. Что с этой удивительной высоты скажете о Милане-2026?

— Вы правы в том, что Олимпиада — это мой любимый турнир. У Игр — особый командный дух и особая опять-таки командная атмосфера. Олимпиады — это то, ради чего придуман мировой спорт.

Теперь о хоккейном турнире в Милане. С одной стороны он получился неполноценным и, как я уже говорил, ущербным. Никак иначе турнир, на который по политическим причинам не был приглашен один из исторических участников — наша сборная — назвать нельзя.

С другой стороны, по уровню игры и по напряжению это были выдающиеся Игры. Ни одного проходного матча в плей-офф, все игры от ножа и сердца, удивительные спасения команд на последних секундах основного времени.

С этой точки зрения отдаю Милану-2026 должное!

— Согласны, что это были самые напряженные Игры в истории?

— Мне посчастливилось участвовать в девяти Олимпиадах. Не припомню ни одной не напряженной! — сказал Юрзинов.