Ротенберг о судействе на ОИ: «Не слежу за судьями, делаю упор на хоккеистах. Нужно стремиться к тому, чтобы все побеждали только в честной борьбе»

— Видели ли вы, что Чехия забросила Канаде вшестером? Какие эмоции?
— Человеческий фактор, который всегда присутствует. Нужно стремиться к тому, чтобы все побеждали только в честной борьбе.
— Как вам судейство? Что-то отметили для себя?
— Я не слежу за судьями, потому что делаю упор на хоккеистах, — сказал Ротенберг.
Плющев о судействе на Олимпиаде: «Качественное, безупречный финал — лучший пример. Арбитры не ломали игру, вбрасывания не превращались в лекции о международном положении».
Карандин считает судейство на ОИ слабым: «Главная проблема — один центр силы в мировом хоккее. НХЛ все диктует, во времена СССР мы этого не позволяли».