Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
6.86
X
5.91
П2
1.38
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.51
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
3
:
Сибирь
2
П1
X
П2

Ротенберг о судействе на ОИ: «Не слежу за судьями, делаю упор на хоккеистах. Нужно стремиться к тому, чтобы все побеждали только в честной борьбе»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о судействе на хоккейном турнире Олимпиады-2026.

Источник: Спортс"

— Видели ли вы, что Чехия забросила Канаде вшестером? Какие эмоции?

— Человеческий фактор, который всегда присутствует. Нужно стремиться к тому, чтобы все побеждали только в честной борьбе.

— Как вам судейство? Что-то отметили для себя?

— Я не слежу за судьями, потому что делаю упор на хоккеистах, — сказал Ротенберг.

Плющев о судействе на Олимпиаде: «Качественное, безупречный финал — лучший пример. Арбитры не ломали игру, вбрасывания не превращались в лекции о международном положении».

Карандин считает судейство на ОИ слабым: «Главная проблема — один центр силы в мировом хоккее. НХЛ все диктует, во времена СССР мы этого не позволяли».