Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
6.86
X
5.91
П2
1.38
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.51
П2
4.40
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
3
:
Сибирь
2
П1
X
П2

Хартли о Вячеславе Козлове: «У нас дружба на всю жизнь. Когда он получил работу главного в “Сочи”, приезжал ко мне домой. Я готовил его к сезону как тренера»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над московским «Динамо» (3:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Отличная командная победа. Горжусь тем, как работали ребята, как бились, сражались. Нужно отдать должное сопернику. Они играют в хороший хоккей. Очень плотно действуют в обороне. Тяжело создавать голевые моменты. Но здорово, что мы забили в большинстве. А во втором периоде забрали инициативу.

Звено Шалунова в той смене, когда забили победный гол, здорово отыграло. Побеждало в единоборствах на борту, держало шайбу. Ну и Даниил Мисюль забил победный гол — я за него рад. Это боец, который делает очень много хорошего для команды. В целом мы третий период провели очень грамотно. Продолжали контролировать игру. Наши ребята — молодцы.

— Вам интересно играть против Вячеслава Козлова, который раньше входил в ваш тренерский штаб?

— Это особенные матчи. И дело не в соперничестве, а в том, что мы встречаемся с друзьями. Я еще в «Атланте» четыре года тренировал Козлова. Еще тогда понял, какой он большой профессионал, как готовит себя к матчам. У нас дружба на всю жизнь.

Когда он получил работу главного в «Сочи», то летом приезжал ко мне домой на несколько дней. И я его готовил к сезону как тренера. В эту должность он так и не зашел.

Но когда из «Динамо» уволили Кудашова, он стал главным. Мне жаль, что уволили Кудашова. Но это хорошая возможность для Славы показать себя в роли главного, — сказал Хартли.