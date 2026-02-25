Юрзинов о США на ОИ: «Было впечатление, что они взяли все лучшее из нашего хоккея. Куинн Хьюз — талантливый мальчишка! Такое впечатление, что он прошел школу в ЦСКА у Тихонова»

Американцы выиграли золотые медали, победив Канаду в финале (2:1 ОТ). Сборная России не была допущена к участию в турнире, ее заменила Франция.
"У канадцев и американцев — очень талантливые команды. У тех же американцев много молодежи, иногда складывалось такое впечатление, что она взяла все лучшее именно из нашей школы хоккея.
Вы видели как действовал, например, защитник Куинн Хьюз, как он катался и подключался, как дирижировал и брал игру на себя? Какой талантливый мальчишка!
Такое впечатление, что он прошел школу защитника в ЦСКА у Виктора Васильевича Тихонова — рядом, например, с Вячеславом Фетисовым или Алексеем Касатоновым. Для появления таких защитников, таких российских талантов и была создана КХЛ!" — сказал Юрзинов.
Ротенберг о США на ОИ: «В Мичигане развивают игроков, оттуда идет их золото. Мы изучили мичиганский опыт, это наши наработки. Американцы их скопировали, но оригинал всегда лучше».