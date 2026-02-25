Ричмонд
19:00
Ак Барс
:
Лада
П1
1.40
X
5.67
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Динамо Мн
П1
6.86
X
5.91
П2
1.38
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Нефтехимик
П1
1.70
X
4.51
П2
4.40
Хоккей. НХЛ
26.02
Вашингтон
:
Филадельфия
П1
2.06
X
4.30
П2
3.07
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Динамо М
1
П1
X
П2

Юрзинов о США на ОИ: «Было впечатление, что они взяли все лучшее из нашего хоккея. Куинн Хьюз — талантливый мальчишка! Такое впечатление, что он прошел школу в ЦСКА у Тихонова»

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов считает, что сборная США многое почерпнула из отечественной школы хоккея.

Американцы выиграли золотые медали, победив Канаду в финале (2:1 ОТ). Сборная России не была допущена к участию в турнире, ее заменила Франция.

"У канадцев и американцев — очень талантливые команды. У тех же американцев много молодежи, иногда складывалось такое впечатление, что она взяла все лучшее именно из нашей школы хоккея.

Вы видели как действовал, например, защитник Куинн Хьюз, как он катался и подключался, как дирижировал и брал игру на себя? Какой талантливый мальчишка!

Такое впечатление, что он прошел школу защитника в ЦСКА у Виктора Васильевича Тихонова — рядом, например, с Вячеславом Фетисовым или Алексеем Касатоновым. Для появления таких защитников, таких российских талантов и была создана КХЛ!" — сказал Юрзинов.

Ротенберг о США на ОИ: «В Мичигане развивают игроков, оттуда идет их золото. Мы изучили мичиганский опыт, это наши наработки. Американцы их скопировали, но оригинал всегда лучше».