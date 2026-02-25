Ричмонд
Разин о Кузнецове: «Мы его взяли, дали возможность набрать форму. Просто в состав “Металлурга” он не вписался. А говорят, что я его “загнобил”, публике нужна перчинка»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об уходе из команды форварда Евгения Кузнецова.

— Ваш образ — резкий, прямой, иногда жесткий — вам помогает или, наоборот, мешает?

— Я часто говорю обычные вещи. Просто их выдергивают из контекста. Вот взять ситуацию с Евгением Кузнецовым. Когда он был без клуба, мы его взяли, дали возможность набрать форму. Просто в наш состав он не вписался.

Я к нему хорошо относился и хотел, чтобы Женя перезагрузил карьеру. А что говорят? Что я его «загнобил». Я не могу рассказывать все детали. Но публике всегда интереснее перчинка, чем спокойная правда.

— Есть ощущение, что вы иногда отвечаете на вызовы журналистов, которые хотят из вас «перчинку» вытащить.

— А почему нет? Если умею связывать слова в предложения — почему не ответить? Иногда и корреспондента на место поставить приятно, — сказал Разин в интервью Спортс«».

«В шутку говорю молодым: “Женитесь, заводите детей — результаты пойдут в гору”. Интервью Андрея Разина.