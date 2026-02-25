Ричмонд
Якушев об ОИ-2026 без России: «Обидно за Овечкина в первую очередь — у него отобрали последний шанс, наверное. По-скотски поступили по отношению к игроку, восславленному всем хоккейным миром»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высказался о хоккейном турнире Олимпиады-2026, прошедшем без участия сборной России.

Источник: Спортс

— Вы согласны с бывшим президентом ИИХФ Рене Фазелем, который заявил, что российская хоккейная дружина, будь она в полном объеме допущена к олимпийскому турниру, составила бы там достойную конкуренцию и канадцам, и сильным европейцам?

— С учетом наших игроков, которые успешно играют в НХЛ, думаю, у нас очень сильная была бы команда, она вполне могла бы претендовать на олимпийское золото.

И мне очень обидно в первую очередь за Сашу Овечкина, у него отобрали последний, наверное, шанс стать олимпийским чемпионом. Просто по-скотски поступили по отношению к игроку, восславленному всем хоккейным миром, — сказал Якушев.

