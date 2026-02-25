Гришин о 0:2 от ЦСКА: «У нас кризис в атаке. Соперник все накрывал, мы не нашли никаких вариантов впереди. Счет по делу»

У нас кризис в атаке, мы не забиваем много голов. Мы много тренируемся в этом плане, но в играх не получается. Никакой самоуверенности у нас нет, мы идем от матча к матчу. Даже сегодня мы играли неплохо, но соперник не дал ничего сделать. Мы стараемся направить ребят, чтобы они брали игру на себя.