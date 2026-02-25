Ричмонд
26.02
Вашингтон
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
26.02
Нью-Джерси
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
26.02
Тампа-Бэй
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
26.02
Даллас
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
26.02
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
26.02
Ванкувер
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
26.02
Лос-Анджелес
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
26.02
Анахайм
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.31
П2
2.29
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Лада
5
П1
X
П2

Гришин о 0:2 от ЦСКА: «У нас кризис в атаке. Соперник все накрывал, мы не нашли никаких вариантов впереди. Счет по делу»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался после матча против ЦСКА (0:2).

Источник: Спортс"

— Сегодня не было шансов в атаке, соперник все накрывал, мы не нашли никаких вариантов впереди. Единственное, буллит к нам прилетел, но и то не реализовали. Счет по делу. Мне не понравилась игра определенных игроков, поэтому решил сделать некоторые перестановки.

Белозеров завтра едет делать МРТ. Он боец и при любой возможности идет на лед. После обследования решим, поедет ли он на Дальний Восток.

У нас кризис в атаке, мы не забиваем много голов. Мы много тренируемся в этом плане, но в играх не получается. Никакой самоуверенности у нас нет, мы идем от матча к матчу. Даже сегодня мы играли неплохо, но соперник не дал ничего сделать. Мы стараемся направить ребят, чтобы они брали игру на себя.

— Почему Федотов пошел на буллит?

— Белозерова нет, Артамонова нет. Макс уверенно выглядел, мы друг другу кивнули и он пошел исполнять, — сказал Гришин.