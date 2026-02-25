Ричмонд
26.02
Вашингтон
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
26.02
Нью-Джерси
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
26.02
Тампа-Бэй
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
26.02
Даллас
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.20
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
26.02
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
26.02
Ванкувер
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
26.02
Лос-Анджелес
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.15
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
26.02
Анахайм
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.31
П2
2.26
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Лада
5
П1
X
П2

Карпухин о 4:5 от «Лады»: «Мы проиграли сами себе. В 1-м периоде все получалось, подумали, что игра сделана, стали делать ошибки. Соперник забил, вернулся в игру, почувствовал кровь»

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался об итогах матча против «Лады» (4:5 Б).

Источник: Спортс"

По ходу игры клуб из Тольятти отыгрался с 0:3.

— Мы проиграли игру сами себе. В первом периоде выполняли игровое задание, все получалось. Потом подумали, что игра сделана, сбились на индивидуальные какие-то моменты. Ушли от главной цели — победы. Стали делать ошибки.

Соперник забил гол, вернулся в игру, почувствовал кровь. Хорошо, что переломили. Нам нужно играть солиднее. Мы не имеем права пропускать четыре подряд, ведя в счете 3:0.

— А что произошло во втором периоде?

— Сложно сказать, что именно произошло. Когда выполняем игровое задание, все идет хорошо. Когда начинаем придумывать, создаем проблемы сами себе.

— В каком состоянии команда готовилась к этому матчу?

— Календарь составляется в начале чемпионата. Мы заранее знали о том, с кем и когда будем играть. Физическое состяние отличное, — сказал Карпухин.