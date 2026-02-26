Ричмонд
Кучеров набрал очки в 11-й игре подряд — 1+2 с «Торонто». У форварда «Тампы» стало 94 очка за 52 матча

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:2) и стал второй звездой встречи.

Источник: Спортс"

32-летний хоккеист продлил результативную серию до 11 игр. Его личный рекорд по этому показателю установлен в сезоне-2023/24 — 13 матчей.

«Тампа» увеличила серию побед до 6 игр и возглавляет Восточную конференцию, набрав 80 очков в 56 матчах.

На счету Кучерова стало 94 (30+64) результативных действия за 52 игры в этом сезоне при полезности «плюс 33».

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше