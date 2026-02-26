Кучеров набрал очки в 11-й игре подряд — 1+2 с «Торонто». У форварда «Тампы» стало 94 очка за 52 матча

32-летний хоккеист продлил результативную серию до 11 игр. Его личный рекорд по этому показателю установлен в сезоне-2023/24 — 13 матчей.
«Тампа» увеличила серию побед до 6 игр и возглавляет Восточную конференцию, набрав 80 очков в 56 матчах.
На счету Кучерова стало 94 (30+64) результативных действия за 52 игры в этом сезоне при полезности «плюс 33».
