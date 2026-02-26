Ричмонд
2-й период
Анахайм
1
:
Эдмонтон
2
Все коэффициенты
П1
5.12
X
4.81
П2
1.62
Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер
2
:
Виннипег
1
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.75
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Лос-Анджелес
1
:
Вегас
1
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.75
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
2
:
Колорадо
4
Все коэффициенты
П1
34.00
X
9.00
П2
1.18
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.09
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

Василевский отразил 32 броска из 34 в победной игре с «Торонто». В 2026-м «Тампа» набрала очки в каждом из 14 матчей с российским голкипером в старте

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 из 34 бросков в створ ворот в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:2).

Источник: Спортс"

В 2026 году команда набрала очки в каждом из 14 матчей (13 побед и 1 поражение по буллитам), в которых играл российский голкипер.

Его личный рекорд по этому показателю был установлен в 2020-м — 16 подряд матчей с очками со старта календарного года. Рекорд НХЛ принадлежит Фрэнку Бримсеку (19 игр, 1941-й).

В этом сезоне Василевский провел 38 игр и одержал 28 побед при 91,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,11.

Кучеров набрал очки в 11-й игре подряд — 1+2 с «Торонто». У форварда «Тампы» стало 94 очка за 52 матча.