Василевский отразил 32 броска из 34 в победной игре с «Торонто». В 2026-м «Тампа» набрала очки в каждом из 14 матчей с российским голкипером в старте

В 2026 году команда набрала очки в каждом из 14 матчей (13 побед и 1 поражение по буллитам), в которых играл российский голкипер.
Его личный рекорд по этому показателю был установлен в 2020-м — 16 подряд матчей с очками со старта календарного года. Рекорд НХЛ принадлежит Фрэнку Бримсеку (19 игр, 1941-й).
В этом сезоне Василевский провел 38 игр и одержал 28 побед при 91,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,11.
Кучеров набрал очки в 11-й игре подряд — 1+2 с «Торонто». У форварда «Тампы» стало 94 очка за 52 матча.