3-й период
Анахайм
2
:
Эдмонтон
4
Все коэффициенты
П1
21.00
X
7.42
П2
1.17
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер
2
:
Виннипег
1
Все коэффициенты
П1
3.48
X
2.41
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
1
:
Вегас
1
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.10
П2
12.75
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.09
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.15
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.47
П2
5.90
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

Овечкин провел 1551-й матч в регулярках НХЛ и вышел на 17-е место в истории лиги, обойдя Дельвеккио. Рекорд у Марло — 1779 игр

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел 1551-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Это достижение покорилось ему в игре с «Филадельфией» (3:1).

Источник: Спортс"

40-летний форвард обошел Алекса Дельвеккио и занимает 17-е место в истории лиги по этому показателю. Перед ним идут Брент Бернс (1553 игры, «Колорадо») и Джером Игинла — 1554 матча.

Рекорд по числу игр в регулярках принадлежит Патрику Марло — 1779.

Овечкин против «Филадельфии»: 0 очков за 13:22 на льду, 3 броска и 1 силовой прием при полезности «0».

