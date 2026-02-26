Ричмонд
Тренер «Лады» Десятков — «Ак Барсу»: «У вас много ненужных игроков, я еще парочку присмотрел. Пока забрать не могу, но заберу»

Тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал победу над «Ак Барсом» (5:4 Б) в FONBET чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

Арендованный у казанцев защитник Арсен Таймазов провел на льду 11:58 и закончил встречу с полезностью «плюс 1».

"Я давно хотел забрать Таймазова. У вас много ненужных игроков, я еще парочку присмотрел. Пока забрать не могу, но заберу.

Надеюсь, что получится договориться о полноценном переходе Арсена, мы и брали игрока с таким прицелом, на полноценный переход.

Рассчитываем, что получится договориться, найти выгодные варианты для Казани. Не знаю, что предложим, это уже вопрос к руководству", — сказал Десятков.

Гатиятулин о 4:5 от «Лады»: «Несогласованные действия привели к пропущенным шайбам. Каждая игра — это опыт. Сегодня мы получили такой урок».