Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
5
:
Эдмонтон
5
Все коэффициенты
П1
8.50
X
1.48
П2
7.42
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.09
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.15
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.47
П2
5.90
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
2
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Вегас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

Ничушкин набрал 35-е очко в сезоне НХЛ. У форварда «Колорадо» передача против «Юты»

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (4:2).

30-летний хоккеист провел на льду 16:35, нанес один бросок в створ ворот и совершил один перехват, закончив встречу с полезностью «минус 1».

В этом сезоне Ничушкин набрал 35 (12+23) очков в 47 матчах при полезности «плюс 6».