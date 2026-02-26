Вячеслав Козлов о 4:1 со СКА: «Старались накладывать смены, пара моментов получилась. Ключевым было большинство, когда Гусев отдал на Уила. Это придало нам уверенности»

Команда идет 6-й на Западе с 70 очками после 59 игр.
— Хотел бы поздравить игроков и болельщиков с выходом в плей-офф. По игре: хорошо начали, забили. К сожалению, пропустили в меньшинстве, хотя ребятам говорили, что в прошлой игре СКА забил в меньшинстве.
Во втором периоде начали хорошо играть, накрывали в зоне атаки, подловили на нескольких ошибках и забили хорошие голы. Понравилась атмосфера в Ледовом дворце. Всех с победой.
— Где нащупали слабые точки СКА?
— Мы старались накладывать смены, пара моментов получилась. На контратаках, на возврате один гол забил Адамчук. Ключевым было большинство, когда Гусев отдал на Уила. Это придало нам уверенности, — сказал Козлов.