Хоккей. НХЛ
27.02
Бостон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
27.02
Каролина
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.31
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
27.02
Монреаль
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
27.02
Оттава
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.32
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
27.02
Питтсбург
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.31
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
27.02
Флорида
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.38
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
27.02
Нэшвилл
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.43
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
27.02
Рейнджерс
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.23
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
27.02
Сент-Луис
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.21
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
27.02
Колорадо
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
27.02
Сан-Хосе
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
27.02
Лос-Анджелес
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.33
П2
2.48
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Адмирал
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Вячеслав Козлов о 4:1 со СКА: «Старались накладывать смены, пара моментов получилась. Ключевым было большинство, когда Гусев отдал на Уила. Это придало нам уверенности»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после матча против СКА (4:1) поздравил игроков и болельщиков с выходом в плей‑офф.

Источник: Спортс"

Команда идет 6-й на Западе с 70 очками после 59 игр.

— Хотел бы поздравить игроков и болельщиков с выходом в плей-офф. По игре: хорошо начали, забили. К сожалению, пропустили в меньшинстве, хотя ребятам говорили, что в прошлой игре СКА забил в меньшинстве.

Во втором периоде начали хорошо играть, накрывали в зоне атаки, подловили на нескольких ошибках и забили хорошие голы. Понравилась атмосфера в Ледовом дворце. Всех с победой.

— Где нащупали слабые точки СКА?

— Мы старались накладывать смены, пара моментов получилась. На контратаках, на возврате один гол забил Адамчук. Ключевым было большинство, когда Гусев отдал на Уила. Это придало нам уверенности, — сказал Козлов.