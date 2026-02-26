«Ванкувер» попросил Майерса рассмотреть возможность обмена. У защитника 1+7 и «минус 24» в 57 играх сезона (TSN)

26 февраля хоккеист пропустил матч против «Виннипега».
По информации инсайдера TSN Даррена Дрегера, два дня назад Майерсу и его агенту Джей Пи Бэрри было сделано предложение, они продолжают обсуждать его.
В контракте Майерса сейчас есть пункт о полном запрете на обмен. Этим летом он преобразуется в модифицированный запрет на обмены — игрок должен будет составить список из 12 команд, в которые его нельзя обменять.
В этом сезоне Майерс провел 57 игр за «Кэнакс» и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «минус 24».
Срок его соглашения с кэпхитом 3 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.
Журналист TSN Райан Ришауг сообщил, что «Эдмонтон» не входит в число претендентов на Майерса.