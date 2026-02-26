Ричмонд
27.02
Бостон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
27.02
Каролина
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.31
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
27.02
Монреаль
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
27.02
Оттава
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.32
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
27.02
Питтсбург
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.31
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
27.02
Флорида
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.38
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
27.02
Нэшвилл
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.43
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
27.02
Рейнджерс
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.23
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
27.02
Сент-Луис
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.21
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
27.02
Колорадо
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
27.02
Сан-Хосе
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
27.02
Лос-Анджелес
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.33
П2
2.48
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Адмирал
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

«Ванкувер» попросил Майерса рассмотреть возможность обмена. У защитника 1+7 и «минус 24» в 57 играх сезона (TSN)

«Ванкувер» попросил защитника Тайлера Майерса рассмотреть вариант обмена.

Источник: Спортс"

26 февраля хоккеист пропустил матч против «Виннипега».

По информации инсайдера TSN Даррена Дрегера, два дня назад Майерсу и его агенту Джей Пи Бэрри было сделано предложение, они продолжают обсуждать его.

В контракте Майерса сейчас есть пункт о полном запрете на обмен. Этим летом он преобразуется в модифицированный запрет на обмены — игрок должен будет составить список из 12 команд, в которые его нельзя обменять.

В этом сезоне Майерс провел 57 игр за «Кэнакс» и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «минус 24».

Срок его соглашения с кэпхитом 3 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Журналист TSN Райан Ришауг сообщил, что «Эдмонтон» не входит в число претендентов на Майерса.