Фетисов о Музее памяти: «Это наш долг перед павшими, щит для будущего. Будут представлены все грани трагедии: от проявлений нацизма до испытаний биологического оружия и освободительной миссии Красной Армии»

Планируется, что открытие состоится в этом году. В экспозицию войдут документы, доказывающие спланированные преступления в период Великой Отечественной войны.
«В Москве создается первый в России национальный Музей памяти жертв геноцида советского народа. Это наш долг и наша память. В основу лягут уникальные материалы проекта “Без срока давности” — шесть лет кропотливой работы “Поискового движения России”.
Будут представлены все грани трагедии: от проявлений нацизма до испытаний биологического оружия и освободительной миссии Красной Армии. Важно сформировать у нынешнего и будущих поколений стойкое, абсолютное неприятие нацизма в любых его проявлениях.
Сейчас, когда уходят последние свидетели, эта миссия становится как никогда ценной. Этот музей — наш долг перед павшими, наш щит для будущего. Он нужен, чтобы правда жила, а подобное никогда не повторилось", — заявил Фетисов.