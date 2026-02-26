Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.31
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.32
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.31
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.38
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.43
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
04:00
Рейнджерс
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.23
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.20
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.33
П2
2.49
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Адмирал
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Фетисов о Музее памяти: «Это наш долг перед павшими, щит для будущего. Будут представлены все грани трагедии: от проявлений нацизма до испытаний биологического оружия и освободительной миссии Красной Армии»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о создании Музея памяти в Москве.

Планируется, что открытие состоится в этом году. В экспозицию войдут документы, доказывающие спланированные преступления в период Великой Отечественной войны.

«В Москве создается первый в России национальный Музей памяти жертв геноцида советского народа. Это наш долг и наша память. В основу лягут уникальные материалы проекта “Без срока давности” — шесть лет кропотливой работы “Поискового движения России”.

Будут представлены все грани трагедии: от проявлений нацизма до испытаний биологического оружия и освободительной миссии Красной Армии. Важно сформировать у нынешнего и будущих поколений стойкое, абсолютное неприятие нацизма в любых его проявлениях.

Сейчас, когда уходят последние свидетели, эта миссия становится как никогда ценной. Этот музей — наш долг перед павшими, наш щит для будущего. Он нужен, чтобы правда жила, а подобное никогда не повторилось", — заявил Фетисов.