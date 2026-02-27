Кучеров забил «Каролине», продлив серию игр с очками до 12 (8+20 на отрезке). У него 95 баллов в 53 матчах в сезоне

На счету 32-летнего россиянина стало 95 (31+64) очков в 53 играх в текущем сезоне. Он идет на 2-м месте в гонке бомбардиров лиги.
Кучеров продлил свою результативную серию до 12 матчей (8+20 на отрезке). Его личный рекорд — серия из 13 игр (2023/24), рекорд «Тампы» принадлежит Стивену Стэмкосу (серия из 18 игр, 2009/10).
Сегодня Никита (25:07, нейтральная полезность) реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 блок, допустил 3 потери и получил малый штраф.
