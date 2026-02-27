Бобровский отразил 28 из 29 бросков «Торонто» и стал 2-й звездой матча. Победа — 22-я в 41 игре в сезоне

37-летний россиянин отразил 28 из 29 бросков (96,6%, первый матч с 95%+ сэйвами с 13 декабря прошлого года) и был признан второй звездой встречи.
Победа стала для него 22-й в 41 игре в сезоне (87,4% сэйвов, коэффициент надежности 3,08) и 451-й в 795 играх в лиге в рамках регулярок.
По общему числу выигранных матчей Сергей занимает 8-е место в истории лиги, на 7-м идет Кертис Джозеф (454 в 943 играх).
По числу побед без учета игр с сериями буллитов Бобровский (413) идет 10-м, на 9-м месте находится Тони Эспозито (423 в 886).