Малкин вошел в топ-25 бомбардиров в истории НХЛ — 1392 очка в 1255 играх. Он обогнал Бретта Халла, до идущего 20-м Оутса — 28 баллов

На счету нападающего стало 46 (13+33) очков в 42 играх в текущем сезоне при полезности «+14».
За карьеру в рамках регулярок — 1392 (527+865) баллов в 1255 играх.
Малкин вошел в топ-25 лучших бомбардиров в истории лиги, вытеснив из списка Бретта Халла (1391 в 1269).
На 24-м месте идет Люк Робитайл (1394 в 1431), на 23-м — Яри Курри (1398 в 1251), на 22-м — Дэйл Хаверчак (1409 в 1188), на 21-м — Даг Гилмор (1414 в 1474), на 20-м — Адам Оутс (1420 в 1337).
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше