Шефер побил рекорд НХЛ по числу голов для 18-летних защитников — 18. Он сделал дубль в матче с «Монреалем» и стал 1-й звездой

На счету 18-летнего защитника 41 (18+23) очко в 59 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «+10».
Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров среди новичков лиги (лидер — Иван Демидов из «Монреаля» с 47 очками в 58 играх) и делит 2-е место по голам с Оливером Капаненом из «Монреаля» (лидер — Беккетт Сеннеке из «Анахайма» с 19 шайбами в 57 играх).
Первый номер драфта НХЛ-2025 побил рекорд лиги по числу заброшенных шайб для 18-летних защитников. Ранее он принадлежал Филу Хаусли (17, 1982/83, «Баффало», еще 2 шайбы в том сезоне он забил уже в 19 лет).
По очкам среди 18-летних защитников Шефер уступает только тому же Хаусли (57) и Расмусу Далину (2018/19, «Баффало», 44 в 82).