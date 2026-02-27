Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
1
:
Эдмонтон
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.15
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.15
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
6.80
X
5.30
П2
1.40
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.90
П2
5.60
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Калгари
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
5
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
1
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Торонто
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Адмирал
3
П1
X
П2

Капризов набрал 0+2 в матче с «Колорадо». У него 72 очка в 59 играх — делит 6-е место в гонке бомбардиров НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (5:2).

На счету 28-летнего россиянина стало 72 (32+40) очка в 59 играх в текущем сезоне при полезности «+11». Он делит 6-е место в гонке бомбардиров лиги с Давидом Пастрняком из «Бостона».

Сегодня Кирилл (21:04, полезность «+2») также отметился 3 бросками в створ и 2 силовыми приемами, допустил 4 потери.

Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
