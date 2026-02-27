Макдэвид набрал 100+ очков в 9 регулярках из 11 за карьеру в НХЛ. Больше таких сезонов лишь у Гретцки (15) и Лемье (10)

Макдэвид набрал 100+ очков в 9 из 11 своих регулярок в лиге. Ему не удалось достичь этой отметки только дважды — в дебютном сезоне-2015/16 (пропустил 3 месяца из-за травмы) и в прерванном из-за пандемии сезоне-2019/20 (97 баллов в 64 играх).