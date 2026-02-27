Макдэвид набрал 100+ очков в 9 регулярках из 11 за карьеру в НХЛ. Больше таких сезонов лишь у Гретцки (15) и Лемье (10)

29-летний канадец набрал 2 (1+1) балла. На его счету стало 100 (35+65) очков в 60 играх в текущем сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров лиги.
Макдэвид набрал 100+ очков в 9 из 11 своих регулярок в лиге. Ему не удалось достичь этой отметки только дважды — в дебютном сезоне-2015/16 (пропустил 3 месяца из-за травмы) и в прерванном из-за пандемии сезоне-2019/20 (97 баллов в 64 играх).
По числу сезонов со 100+ очками в истории НХЛ Коннор вышел на чистое 3-е место, обогнав Марселя Дионна (8). Больше их только у Уэйна Гретцки (15) и Марио Лемье (10).