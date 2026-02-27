Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.15
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
6.80
X
5.30
П2
1.40
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.90
П2
5.60
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Эдмонтон
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Калгари
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
5
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
1
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Торонто
1
П1
X
П2

Макдэвид набрал 100+ очков в 9 регулярках из 11 за карьеру в НХЛ. Больше таких сезонов лишь у Гретцки (15) и Лемье (10)

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид достиг отметки 100 очков в сезоне НХЛ в матче против «Лос-Анджелеса» (8:1, третий период).

29-летний канадец набрал 2 (1+1) балла. На его счету стало 100 (35+65) очков в 60 играх в текущем сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров лиги.

Макдэвид набрал 100+ очков в 9 из 11 своих регулярок в лиге. Ему не удалось достичь этой отметки только дважды — в дебютном сезоне-2015/16 (пропустил 3 месяца из-за травмы) и в прерванном из-за пандемии сезоне-2019/20 (97 баллов в 64 играх).

По числу сезонов со 100+ очками в истории НХЛ Коннор вышел на чистое 3-е место, обогнав Марселя Дионна (8). Больше их только у Уэйна Гретцки (15) и Марио Лемье (10).