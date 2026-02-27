Макдэвид первым в сезоне НХЛ набрал 100 очков — в 60 играх. Кучеров и Маккиннон с 95 баллами делят 2-е место в гонке бомбардиров — у них по 3 матча в запасе по сравнению с Коннором

29-летний канадец набрал 2 (1+1) балла. На его счету стало 100 (35+65) очков в 60 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров лиги.
Второе место делят форварды Нэтан Маккиннон («Колорадо», 95 очков в 56 играх, 40+55, сегодня — 2 ассиста в матче с «Миннесотой») и Никита Кучеров («Тампа», 95 в 53, 31+64, сегодня — гол в ворота «Каролины»).
Отметим, что у обоих игроков есть по 3 матча в запасе в сравнении с Макдэвидом (у Маккиннона есть 1 пропуск игры в этом сезоне, у Кучерова — 4).
На четвертое место поднялся форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (84 в 57, 30+54), сегодня набравший 4 (1+3) балла против «Кингс».
Замыкает пятерку лучших форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (81 в 56, 28+53), сегодня оставшийся без очков в матче с «Калгари».