Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.15
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
6.80
X
5.30
П2
1.40
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.90
П2
5.60
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Эдмонтон
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Калгари
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
5
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
1
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Торонто
1
П1
X
П2

Макдэвид первым в сезоне НХЛ набрал 100 очков — в 60 играх. Кучеров и Маккиннон с 95 баллами делят 2-е место в гонке бомбардиров — у них по 3 матча в запасе по сравнению с Коннором

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид первым достиг отметки 100 очков в текущем сезоне НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» (8:1).

29-летний канадец набрал 2 (1+1) балла. На его счету стало 100 (35+65) очков в 60 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров лиги.

Второе место делят форварды Нэтан Маккиннон («Колорадо», 95 очков в 56 играх, 40+55, сегодня — 2 ассиста в матче с «Миннесотой») и Никита Кучеров («Тампа», 95 в 53, 31+64, сегодня — гол в ворота «Каролины»).

Отметим, что у обоих игроков есть по 3 матча в запасе в сравнении с Макдэвидом (у Маккиннона есть 1 пропуск игры в этом сезоне, у Кучерова — 4).

На четвертое место поднялся форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (84 в 57, 30+54), сегодня набравший 4 (1+3) балла против «Кингс».

Замыкает пятерку лучших форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (81 в 56, 28+53), сегодня оставшийся без очков в матче с «Калгари».

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше