Стэмкос забил 611-й гол в регулярках НХЛ и вышел на чистое 19-е место в истории, обойдя Халла

Нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос забил 611-й гол в регулярках НХЛ.

Источник: Спортс"

Форвард отличился в игре против «Чикаго» (4:2).

Теперь на его счету 611 шайб в 1222 матчах за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Стэмкос превзошел достижение Бобби Халла (610) и вышел на единоличное 19-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.

18-е место делят Джером Игинла и Джо Сакик (по 625 голов), 17-е место занимает Дэйв Андрейчук (640).

В тройку лидеров входят Горди Хоу (801), Уэйн Гретцки (894) и Александр Овечкин (919).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше