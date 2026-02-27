Стэмкос забил 611-й гол в регулярках НХЛ и вышел на чистое 19-е место в истории, обойдя Халла

Форвард отличился в игре против «Чикаго» (4:2).
Теперь на его счету 611 шайб в 1222 матчах за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.
Стэмкос превзошел достижение Бобби Халла (610) и вышел на единоличное 19-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.
18-е место делят Джером Игинла и Джо Сакик (по 625 голов), 17-е место занимает Дэйв Андрейчук (640).
В тройку лидеров входят Горди Хоу (801), Уэйн Гретцки (894) и Александр Овечкин (919).
