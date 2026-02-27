«Спартак» стал последним участником Кубка Гагарина от Запада. «Шанхай» потерял шансы на выход в плей-офф

«Шанхай» потерял шансы на выход в плей-офф.
Это стало известно после поражения «Дрэгонс» в игре Фонбет Чемпионата КХЛ ЦСКА (5:6 ОТ).
«Спартак» идет 8-м на Западе с 68 очками в 59 играх. «Шанхай» занимает 9-е место с 52 баллами в 60 матчах.
«Спартак» стал последним участником Кубка Гагарина-2026 от Западной конференции.
«Шанхай» потерял шансы на выход в плей-офф.
Это стало известно после поражения «Дрэгонс» в игре Фонбет Чемпионата КХЛ ЦСКА (5:6 ОТ).
«Спартак» идет 8-м на Западе с 68 очками в 59 играх. «Шанхай» занимает 9-е место с 52 баллами в 60 матчах.