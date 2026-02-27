Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
28.02
Вашингтон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
28.02
Флорида
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
28.02
Юта
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.30
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
28.02
Анахайм
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
6
:
Шанхай Дрэгонс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2

«Спартак» стал последним участником Кубка Гагарина от Запада. «Шанхай» потерял шансы на выход в плей-офф

«Спартак» стал последним участником Кубка Гагарина-2026 от Западной конференции.

Источник: Спортс"

«Шанхай» потерял шансы на выход в плей-офф.

Это стало известно после поражения «Дрэгонс» в игре Фонбет Чемпионата КХЛ ЦСКА (5:6 ОТ).

«Спартак» идет 8-м на Западе с 68 очками в 59 играх. «Шанхай» занимает 9-е место с 52 баллами в 60 матчах.