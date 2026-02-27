Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
28.02
Вашингтон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
28.02
Флорида
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
28.02
Юта
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.30
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
28.02
Анахайм
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
6
:
Шанхай Дрэгонс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2

Заварухин о 3:2 с «Ак Барсом»: «Боевой матч, много стыков, парни выполнили то, что от них просили. Трямкин как Хара сыграл — бросил очень здорово»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча против «Ак Барса» (3:2 Б).

Источник: Спортс"

— Боевой матч, такие интересные моменты — ни мы, ни соперник не хотели уступать. По игре: много стыков, много борьбы. Очень рады, что победили, закончили домашнюю серию на хорошей ноте, готовимся к выезду.

Здорово, что парни выполнили то, что от них просили. Немного неудачно сложился старт матча — меньше владели шайбой. А так, по моментам второй период очень понравился: мы больше атаковали и грамотно оборонялись.

— Мэйсек был в протоколе, но в итоге не сыграл. Какая-то травма на разминке?

— Да, он себя не очень хорошо почувствовал на разминке и из-за этого не сыграл. Сегодня здорово сыграли парни, которые выходили вместо него. Мы и в три левых, и в три правых нападающих играли. Они грамотно действовали, играли короткими сменами, и из-за этого придавали неплохое движение команде.

— Получается, на выезде ждать Брукса?

— Сегодня будет обследование. Наверное, завтра-послезавтра будет понятно, поедет ли он на выезд.

— Трямкин забил в большинстве и потом еще во время одного из удалений «Ак Барса» вышел и здорово сыграл. Планируете ли чаще использовать его в такой роли, чтобы он набрасывал от синей, а там уже «доедали»?

— Как Здено Хара сыграл — бросил очень здорово. Мы, в принципе, его и до этого использовали так. Что касается этого момента: хорошая комбинация и очень приличный бросок. Здорово сыграл, будем пробовать его, да. Он и до этого был у нас в бригаде большинства — зависит от соперника. Но сегодня он проявил себя — молодец, здорово сыграл, и партнеры на него сыграли.

— В домашней серии — пять побед. Как оцените этот отрезок?

— Здорово, что радуем болельщиков. Конечно же, с победами приходит уверенность и дополнительная радость болельщикам — это основное. Эта поддержка нам помогает. Победы дают уверенность и правильный эмоциональный фон команде. Надо идти дальше, готовиться дальше: сейчас непростой выезд и остаток чемпионата, нужно быть готовыми к старту плей-офф, — сказал Заварухин.

«Автомобилист» выиграл 5 из 6 последних матчей — сегодня 3:2 с «Ак Барсом» по буллитам. Команда Заварухина идет 4-й на Востоке.