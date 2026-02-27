Заварухин о 3:2 с «Ак Барсом»: «Боевой матч, много стыков, парни выполнили то, что от них просили. Трямкин как Хара сыграл — бросил очень здорово»

— Боевой матч, такие интересные моменты — ни мы, ни соперник не хотели уступать. По игре: много стыков, много борьбы. Очень рады, что победили, закончили домашнюю серию на хорошей ноте, готовимся к выезду.
Здорово, что парни выполнили то, что от них просили. Немного неудачно сложился старт матча — меньше владели шайбой. А так, по моментам второй период очень понравился: мы больше атаковали и грамотно оборонялись.
— Мэйсек был в протоколе, но в итоге не сыграл. Какая-то травма на разминке?
— Да, он себя не очень хорошо почувствовал на разминке и из-за этого не сыграл. Сегодня здорово сыграли парни, которые выходили вместо него. Мы и в три левых, и в три правых нападающих играли. Они грамотно действовали, играли короткими сменами, и из-за этого придавали неплохое движение команде.
— Получается, на выезде ждать Брукса?
— Сегодня будет обследование. Наверное, завтра-послезавтра будет понятно, поедет ли он на выезд.
— Трямкин забил в большинстве и потом еще во время одного из удалений «Ак Барса» вышел и здорово сыграл. Планируете ли чаще использовать его в такой роли, чтобы он набрасывал от синей, а там уже «доедали»?
— Как Здено Хара сыграл — бросил очень здорово. Мы, в принципе, его и до этого использовали так. Что касается этого момента: хорошая комбинация и очень приличный бросок. Здорово сыграл, будем пробовать его, да. Он и до этого был у нас в бригаде большинства — зависит от соперника. Но сегодня он проявил себя — молодец, здорово сыграл, и партнеры на него сыграли.
— В домашней серии — пять побед. Как оцените этот отрезок?
— Здорово, что радуем болельщиков. Конечно же, с победами приходит уверенность и дополнительная радость болельщикам — это основное. Эта поддержка нам помогает. Победы дают уверенность и правильный эмоциональный фон команде. Надо идти дальше, готовиться дальше: сейчас непростой выезд и остаток чемпионата, нужно быть готовыми к старту плей-офф, — сказал Заварухин.
«Автомобилист» выиграл 5 из 6 последних матчей — сегодня 3:2 с «Ак Барсом» по буллитам. Команда Заварухина идет 4-й на Востоке.