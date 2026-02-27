Заварухин о 3:2 с «Ак Барсом»: «Боевой матч, много стыков, парни выполнили то, что от них просили. Трямкин как Хара сыграл — бросил очень здорово»

— Как Здено Хара сыграл — бросил очень здорово. Мы, в принципе, его и до этого использовали так. Что касается этого момента: хорошая комбинация и очень приличный бросок. Здорово сыграл, будем пробовать его, да. Он и до этого был у нас в бригаде большинства — зависит от соперника. Но сегодня он проявил себя — молодец, здорово сыграл, и партнеры на него сыграли.