Исаков о 2:1 с «Северсталью»: «Перед плей-офф важно почувствовать вкус победы над командой, которая классно играет в атаку»

— Очень непростой матч, все почувствовали, какие были качели походу игры. Второй период не заладился, но мы хотели и заслужили победу.
— Не так много шайб было заброшено.
— На финишной стадии сезона команды много секретов раскрыли, кое-что друг о друге знаем, и еще игра вратарей. Дэн [Костин] провел классный матч, победа в том числе благодаря и ему добыта.
— С «Северсталью» у вас три поражения подряд было.
— С любым соперником хочется переламывать серию. Для нас важно перед плей-офф почувствовать вкус победы над такой командой, которая классно играет в атаку, — сказал Исаков.