Никитин о 6:5 с «Шанхаем»: «Начали безобразно. Парни — красавчики, проявили характер, нашли силы отыграться. Этому надо не радоваться, а взять опыт с собой в будущее»

Клуб из Москвы отыгрался с 0:4 по ходу матча Фонбет Чемпионата КХЛ.
— Очевидно, что начали безобразно, поэтому счет такой был. Парни — красавчики, проявили характер. В конце забили сами себе, но нашли силы отыграться. Этому надо не радоваться, а взять опыт с собой в будущее.
Мысли взять тайм‑аут, может быть, были. Почему не взял? Почувствовал, что не надо. Вратаря поменяли, это был сигнал команде.
— Что вы чувствовали лично при счете 0:4? Как встряхнули команду? Что сказали ребятам или ничего не говорили?
— На лавке мы не успевали говорить. Счет был 0:1, 0:2, 0:3, 0:4. Парни сами между собой говорили. Иногда нужно провести такие игры, которые настолько нестандартные. После первого периода сказали им, что как раз такую игру и нужно выиграть. Это психология, уверенность, опыт.
— Можно ли сказать, что сегодня мы увидели тот самый сплоченный коллектив, который вы хотели видеть, о котором говорили пару месяцев назад?
— Сегодня был один из эпизодов у команды, которая не разваливается, а сражается. Когда ты веришь в то, что делаешь, у тебя всегда есть шанс победить, — сказал Никитин.
ЦСКА и Никитин впервые в истории КХЛ победили, отыгравшись с «-4». Лидер по таким камбэкам среди клубов — «Металлург», среди тренеров — Кинэн и Жамнов.