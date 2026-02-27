Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
28.02
Вашингтон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
28.02
Флорида
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
28.02
Юта
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.30
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
28.02
Анахайм
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
6
:
Шанхай Дрэгонс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2

Никитин о 6:5 с «Шанхаем»: «Начали безобразно. Парни — красавчики, проявили характер, нашли силы отыграться. Этому надо не радоваться, а взять опыт с собой в будущее»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о волевой победе в матче с «Шанхаем» (6:5 ОТ).

Источник: Спортс"

Клуб из Москвы отыгрался с 0:4 по ходу матча Фонбет Чемпионата КХЛ.

— Очевидно, что начали безобразно, поэтому счет такой был. Парни — красавчики, проявили характер. В конце забили сами себе, но нашли силы отыграться. Этому надо не радоваться, а взять опыт с собой в будущее.

Мысли взять тайм‑аут, может быть, были. Почему не взял? Почувствовал, что не надо. Вратаря поменяли, это был сигнал команде.

— Что вы чувствовали лично при счете 0:4? Как встряхнули команду? Что сказали ребятам или ничего не говорили?

— На лавке мы не успевали говорить. Счет был 0:1, 0:2, 0:3, 0:4. Парни сами между собой говорили. Иногда нужно провести такие игры, которые настолько нестандартные. После первого периода сказали им, что как раз такую игру и нужно выиграть. Это психология, уверенность, опыт.

— Можно ли сказать, что сегодня мы увидели тот самый сплоченный коллектив, который вы хотели видеть, о котором говорили пару месяцев назад?

— Сегодня был один из эпизодов у команды, которая не разваливается, а сражается. Когда ты веришь в то, что делаешь, у тебя всегда есть шанс победить, — сказал Никитин.

ЦСКА и Никитин впервые в истории КХЛ победили, отыгравшись с «-4». Лидер по таким камбэкам среди клубов — «Металлург», среди тренеров — Кинэн и Жамнов.