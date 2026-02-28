Ричмонд
Никитин о камбэке с 0:4: «Иногда происходят вещи, которые идут как снежный ком, и только командой его можно остановить, по отдельности он всех снесет. Главное не обольщаться»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о камбэке в матче против «Шанхая» (6:5 ОТ).

Источник: Спортс"

Клуб из Москвы отыгрался с 0:4 по ходу матча Фонбет Чемпионата КХЛ. Защитник Ник Эберт провел первую игру за ЦСКА и забил гол.

— Это первый случай, когда вы как тренер отыгрались с «-4». Насколько это для вас важно?

— Это важно для ребят. После первого периода говорили, что иногда происходят вещи, которые идут как снежный ком, и только командой его можно остановить, по отдельности ком всех снесет.

Есть лидеры, есть команда, главное не обольщаться. Надо просто принять и оценить по достоинству.

— Довольны Эбертом?

— У него была первая игра, поэтому на фоне команды выглядел солидно (улыбается). Может быть, он внес эту часть, которой не хватало. Опытный парень, который понимает игру. Тут лишь вопрос кондиций, — сказал Никитин.