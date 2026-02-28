Стэмкос не откажется от пункта о запрете на обмен: «Я вообще не говорил об этом с Тротцем. Мне нравится в “Нэшвилле”

Контракт 36-летнего хоккеиста с зарплатой 8 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2027/28. В договоре форварда есть пункт о запрете на перемещения.
Стэмкос опроверг сообщение инсайдера The Athletic Пьера ЛеБрюна о том, что он может отказаться от пункта о полном запрете на обмен в своем контракте ради перехода в команду-претендент на Кубок Стэнли.
«Я вообще не говорил об этом с генменеджером Барри Тротцем», — сказал Стэмкос, добавив, что вероятность его отказа от пункта о запрете на перемещения «нулевая».
«Конечно, есть сообщения в СМИ. Но я скажу так: мы хотим быть вместе с этой командой. Я могу контролировать только то, что могу контролировать, но мне нравится здесь находиться», — отметил нападающий.