Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Анахайм
0
:
Виннипег
1
Все коэффициенты
П1
3.84
X
4.10
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
2-й период
Юта
3
:
Миннесота
1
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.40
П2
16.00
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.10
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.09
П2
5.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
6
:
Шанхай Дрэгонс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Автомобилист
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Овечкин продлил безголевую серию до 7 матчей. У него 3 броска, 2 хита, 2 блока и «минус 1» за 17:43 против «Вегаса»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:2).

На счету 40-летнего россиянина 48 (22+26) очков в 61 игре в текущем сезоне при полезности «+1».

Текущая безголевая серия рекордсмена лиги по заброшенным шайбам в рамках регулярок (919) достигла 7 матчей (0+3 на отрезке).

Сегодня Овечкин (17:33, «минус 1») отметился 3 бросками в створ, 2 силовыми приемами, 2 блоками и допустил 1 потерю.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
