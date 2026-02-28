Овечкин продлил безголевую серию до 7 матчей. У него 3 броска, 2 хита, 2 блока и «минус 1» за 17:43 против «Вегаса»

На счету 40-летнего россиянина 48 (22+26) очков в 61 игре в текущем сезоне при полезности «+1».
Текущая безголевая серия рекордсмена лиги по заброшенным шайбам в рамках регулярок (919) достигла 7 матчей (0+3 на отрезке).
Сегодня Овечкин (17:33, «минус 1») отметился 3 бросками в створ, 2 силовыми приемами, 2 блоками и допустил 1 потерю.
