Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Анахайм
0
:
Виннипег
2
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.90
П2
1.35
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.10
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.09
П2
5.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
6
:
Шанхай Дрэгонс
5
П1
X
П2

Чикран забил 22-й гол в сезоне НХЛ, укрепив лидерство среди защитников. В истории «Вашингтона» это 7-й результат для игроков обороны

Защитник «Вашингтона» Джейкоб Чикран стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2).

На счету 27-летнего канадца стало 48 (22+26) очков в 59 играх в текущем сезоне при полезности «+25».

Чикран упрочил лидерство в снайперской гонке среди защитников лиги. На втором месте идет Зак Веренски из «Коламбуса» (20 шайб в 53 играх), на третьем — новичок Мэттью Шефер из «Айлендерс» (18 в 59).

В истории «Вашингтона» это 7-й результат по голам среди защитников. Рекорд принадлежит Кевину Хэтчеру (1992/93, 34 гола в 83 играх; кроме того, забил 24 гола в 79 играх в сезоне-1990/91).

Также в списке Майк Грин (2008/09, 31 в 68), Сергей Гончар (2001/02, 26 в 76), Эл Айэфрэти (1992/93, 25 в 81) и Ларри Мерфи (1986/87, 23 в 80).