2-й период
Анахайм
0
:
Виннипег
2
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.90
П2
1.35
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.10
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.09
П2
5.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
6
:
Шанхай Дрэгонс
5
П1
X
П2

Дорофеев продлил серию игр с очками до 5 (4+3 на отрезке) за счет ассиста против «Вашингтона». У него 47 баллов в 59 матчах в сезоне

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (2:3).

Источник: Спортс"

На счету 25-летнего россиянина стало 47 (28+19) очков в 59 играх в этом сезоне.

Текущая результативная серия — 5 матчей (4+3 на отрезке).

Сегодня Дорофеев (16:24, 3:19 — в большинстве, «минус 1») также отметился 1 броском в створ и 1 блоком.