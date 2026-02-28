Капризов против «Юты»: 33-й гол в сезоне, 2 броска и «минус 2» за 21:00. У него 73 очка в 60 играх — идет на 6-м месте в гонке бомбардиров НХЛ

На счету 28-летнего россиянина стало 73 (33+40) очка в 60 играх при полезности «+9». Он идет на чистом 6-м месте в гонке бомбардиров лиги.
Сегодня Кирилл (21:00, 3:32 — в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 2». Нападающий реализовал 1 из 2 бросков в створ и допустил 1 потерю.
