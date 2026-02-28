Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
2
:
Виннипег
3
Все коэффициенты
П1
13.25
X
3.33
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.10
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.09
П2
5.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
6
:
Шанхай Дрэгонс
5
П1
X
П2

Капризов против «Юты»: 33-й гол в сезоне, 2 броска и «минус 2» за 21:00. У него 73 очка в 60 играх — идет на 6-м месте в гонке бомбардиров НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (2:5).

На счету 28-летнего россиянина стало 73 (33+40) очка в 60 играх при полезности «+9». Он идет на чистом 6-м месте в гонке бомбардиров лиги.

Сегодня Кирилл (21:00, 3:32 — в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 2». Нападающий реализовал 1 из 2 бросков в створ и допустил 1 потерю.

Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше