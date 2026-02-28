Ричмонд
Виталий Давыдов: «СКА весь сезон показывает рыхлый хоккей. То соберется, то словно куда-то отъедет — вслед за Ларионовым. В “Динамо” своя команда превыше всего»

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о победе московского «Динамо» над СКА (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Виталий Семенович, на прошедшей неделе мнения популярных экспертов разделились — одни посчитали, что главный тренер СКА [Игорь Ларионов] отлучился на финал Олимпиады на учебу, другие — что капитан бросил свой корабль. Интересно ваше мнение.

— Не буду говорить за СКА, скажу за «Динамо». У нас такие вояжи не приняты — у нас своя команда превыше всего.

Такие традиции заложены Аркадием Ивановичем [Чернышевым], Владимиром Владимировичем [Юрзиновым], другими нашими тренерами. Я бы тоже никогда не покинул родной клуб — во имя любого матча без участия наших хоккеистов и нашей команды.

— Вячеслав Козлов и его штаб на Олимпиаду не отправлялись — и накануне победил СКА. Удивлены?

— Игрой СКА не удивлен. Весь чемпионат Санкт-Петербург показывает, я бы сказал, рыхлый хоккей. То соберется, то словно куда-то отъедет — вслед за своим тренером.

А вот «Динамо» приятно удивило — настроем, дисциплиной, динамикой. Мы практически все 60 минут владели инициативой, сыграли ответственно.

Было бы здорово, если бы штаб Вячеслава Козлова весь сезон удерживал такой хоккей. И не было бы осенних и зимних отрезков, когда своей рыхлостью мы напоминали СКА, — сказал Давыдов.