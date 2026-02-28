Виталий Давыдов: «СКА весь сезон показывает рыхлый хоккей. То соберется, то словно куда-то отъедет — вслед за Ларионовым. В “Динамо” своя команда превыше всего»

— Виталий Семенович, на прошедшей неделе мнения популярных экспертов разделились — одни посчитали, что главный тренер СКА [Игорь Ларионов] отлучился на финал Олимпиады на учебу, другие — что капитан бросил свой корабль. Интересно ваше мнение.
— Не буду говорить за СКА, скажу за «Динамо». У нас такие вояжи не приняты — у нас своя команда превыше всего.
Такие традиции заложены Аркадием Ивановичем [Чернышевым], Владимиром Владимировичем [Юрзиновым], другими нашими тренерами. Я бы тоже никогда не покинул родной клуб — во имя любого матча без участия наших хоккеистов и нашей команды.
— Вячеслав Козлов и его штаб на Олимпиаду не отправлялись — и накануне победил СКА. Удивлены?
— Игрой СКА не удивлен. Весь чемпионат Санкт-Петербург показывает, я бы сказал, рыхлый хоккей. То соберется, то словно куда-то отъедет — вслед за своим тренером.
А вот «Динамо» приятно удивило — настроем, дисциплиной, динамикой. Мы практически все 60 минут владели инициативой, сыграли ответственно.
Было бы здорово, если бы штаб Вячеслава Козлова весь сезон удерживал такой хоккей. И не было бы осенних и зимних отрезков, когда своей рыхлостью мы напоминали СКА, — сказал Давыдов.