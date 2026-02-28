Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.10
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.09
П2
5.10
Хоккей. НХЛ
20:30
Рейнджерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
5
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Баффало
3
П1
X
П2

Абрамов о ЦСКА: «До совершенства тяжело дойти. У нас еще много ошибок, это надо разбирать, и мы это делаем, чтобы быть максимально готовыми к плей-офф»

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов ответил на вопрос о том, что нужно улучшить команде в борьбе за Кубок Гагарина.

Источник: Спортс"

На данный момент команда находится на пятой позиции в таблице Западной конференции, набрав 74 очка в 60 матчах.

— У ЦСКА была провальная первая половина регулярного чемпионата, в конце ноября вы даже были вне зоны плей-офф. За счет чего сумели переломить ситуацию и существенно подняться в таблице в последние три месяца?

— Только за счет работы. Честной каждодневной работы. Это дало свои плоды. Нужно продолжать и не останавливаться.

— Можно сказать, что команда уже построена и вы готовы к плей-офф?

— Повторюсь: концентрируемся на каждом следующем дне. Готовимся, работаем.

— Что еще надо улучшать вам, чтобы в плей-офф бороться за Кубок Гагарина?

— До совершенства очень тяжело дойти.

Но у нас еще много ошибок, каждая игра преподносит что-то новое. Все это надо разбирать. И мы это делаем, чтобы быть максимально готовыми к плей-офф, — сказал Виталий Абрамов.

Исторический камбэк ЦСКА — отыгрались с 0:4 и победили.