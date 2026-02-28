Абрамов о ЦСКА: «До совершенства тяжело дойти. У нас еще много ошибок, это надо разбирать, и мы это делаем, чтобы быть максимально готовыми к плей-офф»

На данный момент команда находится на пятой позиции в таблице Западной конференции, набрав 74 очка в 60 матчах.
— У ЦСКА была провальная первая половина регулярного чемпионата, в конце ноября вы даже были вне зоны плей-офф. За счет чего сумели переломить ситуацию и существенно подняться в таблице в последние три месяца?
— Только за счет работы. Честной каждодневной работы. Это дало свои плоды. Нужно продолжать и не останавливаться.
— Можно сказать, что команда уже построена и вы готовы к плей-офф?
— Повторюсь: концентрируемся на каждом следующем дне. Готовимся, работаем.
— Что еще надо улучшать вам, чтобы в плей-офф бороться за Кубок Гагарина?
— До совершенства очень тяжело дойти.
Но у нас еще много ошибок, каждая игра преподносит что-то новое. Все это надо разбирать. И мы это делаем, чтобы быть максимально готовыми к плей-офф, — сказал Виталий Абрамов.
Исторический камбэк ЦСКА — отыгрались с 0:4 и победили.