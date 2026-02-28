Андрей Разин: «Карьера в “Авангарде” длилась 4 месяца. Сначала сломал ногу, потом — руку. Начался локаут — дали пинка. Плохие впечатления остались, через полгода закончил с хоккеем»

«Моя карьера в “Авангарде” длилась четыре месяца. Сначала я сломал ногу, потом — руку. И с этими травмами играл.
Потом начался локаут (в НХЛ в сезоне‑2004/05) — мне дали пинка.
Если сейчас у хоккеистов контракты застрахованы, если их выгоняют, им дают выплаты, то мне местный юрист сказал: «Андрей, из уважения к тебе мы тебе еще за один день заплатим. До свидания».
У меня очень плохие впечатления остались от моей карьеры здесь, психологически командировка в Омск ударила по мне, и я буквально через полгода закончил с хоккеем.
Но «Авангард» — один из лучших клубов по инфраструктуре. Я был в этой структуре, мы было приятно тут находиться", — сказал Андрей Разин.