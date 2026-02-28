Тренер «Вашингтона» Карбери о 3:2 с «Вегасом»: «Не хочу обсуждать наше большинство — это было плохо. Мы продолжим работать и шайбы начнут залетать в ворота, надеюсь»

По ходу встречи «Кэпиталс» не реализовали ни одного из пяти удалений соперника. В этом сезоне команда идет 31-й в лиге по эффективности большинства — 15,85%.
«Я не хочу обсуждать нашу игру в большинстве. Это было плохо, но дело даже не в структуре. В формате “5 на 3” у нас было несколько моментов.
Знаю, что парни расстроены, особенно Строум, Овечкин и Чикран. Они хотят забивать в таких ситуациях, потому что понимают, что это важная часть их роли — использовать численное преимущество. Поэтому, когда у них не получается, они расстраиваются. Я понимаю.
Мы будем продолжать работать, и, надеюсь, шайбы начнут залетать в ворота", — сказал Карбери.
Овечкин не забил в 7-м матче подряд. У него 3 броска, 2 хита, 2 блока и «минус 1» за 17:43 против «Вегаса» при 7:37 в большинстве.