Владимир Крикунов: «Малкин — звезда. Он умеет все и строит игру команды. Обычный хоккеист может что-то испортить, а Евгений выйдет из самой сложной ситуации»

"Уникальность Жени Малкина в том, что он является звездой. А звезда чем отличается от простых игроков? Тем, что у него в любой ситуации, которая возникает, есть свое решение. И если обычный хоккеист может что-то испортить, то такой игрок, как Евгений Малкин, все равно найдет выход из самой сложной ситуации.