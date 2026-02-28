Ричмонд
Владимир Крикунов: «Малкин — звезда. Он умеет все и строит игру команды. Обычный хоккеист может что-то испортить, а Евгений выйдет из самой сложной ситуации»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением об игре Евгения Малкина.

Источник: Спортс"

39-летний нападающий «Питтсбурга» ранее вошел в топ-25 бомбардиров в истории НХЛ — 1392 очка в 1255 матчах. В этом сезоне у него 13+33 в 42 играх при полезности «плюс 14».

"Уникальность Жени Малкина в том, что он является звездой. А звезда чем отличается от простых игроков? Тем, что у него в любой ситуации, которая возникает, есть свое решение. И если обычный хоккеист может что-то испортить, то такой игрок, как Евгений Малкин, все равно найдет выход из самой сложной ситуации.

Он умеет все и является человеком, который строит игру команды", — сказал Крикунов.

Малкин набрал 0+2 в матче с «Нью-Джерси», сыграв 17:38 — больше всех среди форвардов «Питтсбурга».

