Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
1
:
Локомотив
2
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.90
П2
1.49
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
0
:
Барыс
2
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.70
П2
1.73
Хоккей. НХЛ
20:30
Рейнджерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.20
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
23:00
Филадельфия
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
01.03
Сан-Хосе
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.36
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
01.03
Сент-Луис
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.15
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
01.03
Коламбус
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
01.03
Колорадо
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.04
П2
5.60
Хоккей. НХЛ
01.03
Каролина
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
01.03
Лос-Анджелес
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.20
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
01.03
Монреаль
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
01.03
Тампа-Бэй
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.55
П2
4.17
Хоккей. НХЛ
01.03
Торонто
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
01.03
Даллас
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
5
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2

Малкин набирает 1,35 очка за матч в НХЛ, когда Кросби нет в составе. С капитаном «Питтсбурга» — 1,08 за игру

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин показывает более высокую результативность, когда Сидни Кросби нет в составе команды.

Источник: Спортс"

За 149 матчей в регулярных чемпионатах, когда капитан «Пингвинс» отсутствовал, российский форвард набрал 201 (77+124) очко — в среднем 1,35 за игру.

За 1106 игр вместе с Кросби на счету Малкина 1191 (450+741) результативное действие — 1,08 за матч.

Ранее стало известно, что Кросби пропустит минимум четыре недели из-за травмы, полученной на Олимпиаде. В первой игре без него Малкин сделал две передачи.

Владимир Крикунов: «Малкин — звезда. Он умеет все и строит игру команды. Обычный хоккеист может что-то испортить, а Евгений выйдет из самой сложной ситуации».

