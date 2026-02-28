Малкин набирает 1,35 очка за матч в НХЛ, когда Кросби нет в составе. С капитаном «Питтсбурга» — 1,08 за игру

За 149 матчей в регулярных чемпионатах, когда капитан «Пингвинс» отсутствовал, российский форвард набрал 201 (77+124) очко — в среднем 1,35 за игру.
За 1106 игр вместе с Кросби на счету Малкина 1191 (450+741) результативное действие — 1,08 за матч.
Ранее стало известно, что Кросби пропустит минимум четыре недели из-за травмы, полученной на Олимпиаде. В первой игре без него Малкин сделал две передачи.
Владимир Крикунов: «Малкин — звезда. Он умеет все и строит игру команды. Обычный хоккеист может что-то испортить, а Евгений выйдет из самой сложной ситуации».
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше